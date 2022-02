Røiseland fortsatte gullsuksessen – bronse til Eckhoff etter Tandrevold-sprekk

Røiseland hadde full kontroll på feltet og plaffet ned 19 av 20 blinker. Med seieren tok sørlendingen Norges første olympiske jaktstartgull på kvinnesiden. Inntil søndag hadde Tora Berger vært nærmest med sølvet i 2014.

– Det var skikkelig deilig i dag. Veldig godt å få til et superløp, sa Røiseland til Discovery etter sitt tredje gull og den fjerde medaljen i lekene.

Seiersmarginen ble på hele 1.36,5 minutter til svenske Elvira Öberg, mens Eckhoff overraskende ble bronsevinner med tre bom på veien. Ingrid Landmark Tandrevold hadde los på sin første pallplass i OL inntil hun gikk på en skikkelig smell i den kinesiske høyden ikke lenge fra mål.

Hun gikk inn til 14.-plassen og fikk tilsyn etterpå. Tandrevold har også tidligere kollapset i høyden. 25-åringen fikk sin ene bom i rennet på tredje skyting.

Ida Lien ble nummer 33 etter fire strafferunder.

– En demper

Tandrevold la seg rett ned etter å ha passert mållinjen som nummer 14. Både utøvere og støtteapparat styrtet til for å hjelpe henne med å få av seg utstyret. Deretter ble hun støttet bort fra målområdet.

– Jeg vet ikke noe mer enn at hun er våken og får tilsyn fra leger i varmebua, sa landslagssjef Per Arne Botnan til Discovery.

Lagvenninnene Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff gikk inn til gull og bronse, men medaljene vil han ikke feire ennå.

– Det legger en demper på gull og bronse. Først skal vi være sikre på at Ingrid har det bra, fortsatte han.

Kollapsen kommer kun dager etter at Tandrevold gikk på en smell på sprinten. Der gikk Tandrevold inn til en sterk plassering, men i etterkant sa hun at hun ikke husket den siste skytingen.

– Jeg har gått på smeller mange ganger, jeg. Det er ikke første gang. men det er noe ekstra når man går i høyden, og hvis man kommer på feil side og det bikker over, blir det ekstra tungt, sa hun til NTB etter sprinten.

Bunnsolid

Røiseland skjøt perfekt på begge liggendeskytingene. Samtidig viste flere rivaler svakhetstegn på standplass, og da gjorde det ingenting at Froland-jenta åpnet med kantbom på stående. Hun fylte deretter på den siste serien.

Trøbbel for både Elvira Öberg og Dorothea Wierer på tredje skyting åpnet også for mulige medaljer for Tandrevold og Eckhoff. På sisterunden ble det etter hvert klart at sølvet kom til å ende på svenske hender.

Men ingen så for seg Tandrevold-dramatikken. Kommentatorene i TVNorges sendinger skjønte ingenting da Eckhoff krysset målstreken som tredje best. Da hadde de allerede delt ut bronsen til lagvenninnen.

Snøen lavet ned i timene før og under rennet i Zhangjiakou. Det ga tøffe og trå forhold i løypene. Røiseland startet rennet 31 sekunder foran Öberg.

Avstanden skulle bare bli større gjennom løpet. For bare andre gang i OL-historien gikk en nybakt sprintmester inn til gullet på jaktstarten.

– Helt enestående og et suverent løp, sa Norges landslagssjef Per Arne Botnan til Discovery.

Dronning

Røiseland kan nærmest allerede kalle seg OLs skiskytterdronning etter å ha tatt medaljer i alle renn hittil i Beijing-lekene. Hun åpnet med å ta gull for Norge i blandet stafett og fulgte opp med bronse på normaldistansen før de siste dagers gulldobbel.

– Gutta i bua fortjener en vanvittig stor takk i dag. Jeg hadde helt vanvittig gode ski, og det var gøy å gå selv på tøffe forhold, sa Røiseland.

31-åringen har i vinter vært spesielt sterk på nettopp jaktstart. Der har hun vunnet fem av seks renn og dårligst blitt nummer fire.

– Jaktstart er veldig gøy. Der er det førstemann til mål som gjelder, og det er lett å holde styr på, sa Røiseland.

OL er allerede en kjempesuksess for norsk skiskyting. Seks renn har gitt åtte medaljer (fire gull og fire bronse). Det er to medaljer mer enn fangsten Norge greide på elleve øvelser for fire år siden. Da ble det gull bare på 20-kilometeren for menn.