Ruud har ristet av seg nervene og klar for å jakte sin sjuende tittel

Det er niende gang Casper Ruud er i en finale på ATP-touren. Denne gangen skal han «forsvare» en tittel, ettersom han vant i Buenos Aires for to år siden og ikke spilte der i 2021.

Lørdag sa Ruud at han hadde spilt sin beste kamp så langt i årets turnering da han feide Federico Delbonis av banen i strake sett. Men litt rusk var det fortsatt. Ruud har slitt med lite kamptrening etter skaden som sendte ham ut av Australian Open.

Det håper han at han er ferdig med når finalen mot den 2.-seedede hjemmefavoritten Diego Schwartzman skal starte.

– Jeg føler jeg har spilt bedre tennis før enn jeg har gjort i de tre kampene her. Men jeg har vært litt smårusten og preget av den skaden i Australia. Nå har jeg fått tre kamper i kroppen, så det er ikke noen unnskyldning lenger nå, sier Ruud til NTB.

Populær i Buenos Aires

– Det er det som er spennende med tennis, man spiller ikke alltid like bra. Det er det jeg liker og synes er utfordrende med tennis. Så får vi håpe at i morgen blir en god dag, sier nordmannen.

Finaleseieren i Buenos Aires for to år siden ble en gedigen opptur. Siden har Ruud spilt seg helt opp i verdenstoppen.

Nå er han en av sportens store stjerner og favoritt i årets turnering i den argentinske hovedstaden.

– Jeg var litt nervøs da jeg kom hit fordi jeg visste det sto litt på spill og at jeg måtte forsvare seieren for fra to år siden. Det var litt spenning i kroppen, sier Ruud.

I både kvart- og semifinale er det blitt komfortable seire mot argentinske spillere, tross litt smårusk. Ruud er også blitt en populær mann, og norske flagg har vaiet på tribunene hver gang han har vært i aksjon.

Kan stikke av med ny fet premie

Nå regner Ruud med at han har lagt nervene bak seg.

– Jeg tror ikke det er det jeg kommer til å tenke på når jeg går utpå der, jeg må se det som en helt vanlig finale og prøve å vinne den, sier Ruud.

– Jeg fikk oppleve i fjor hvor gøy det er å vinne, jeg har tapt to finaler og vunnet seks. Det er mye gøyere å vinne enn å tape, så jeg får håpe det holder, sier nordmannen.

Vinner han på grusen i Buenos Aires, betyr det en ny tittel i beltet. Samt en pengepremie på drøyt 800.000 kroner. Ifølge ATP har nordmannen så langt i karrieren spilt seg til prispenger tilsvarende omtrent 45 millioner kroner.