Windingstad skuffet over løypa: – Som å kjøre på glass

– Jeg har sagt at forholdene her passer meg, men jeg har aldri fått det til når det blir isete og glatt som det var i dag. Jeg synes det var veldig stor forskjell fra treningstraseen. Der er det kompakt snø og godt grep. Her i OL-løypa var det som å kjøre på glass, sa han til Discovery.

– Jeg har en setup for slike forhold, men jeg hadde ikke med den i dag. Kanskje var det dårlige forberedelser og min feil, men jeg synes det er synd at de ikke klarer å ha relevans mellom treningsforhold og renntrasé. Vi har vært her to uker, og skiene har gått veldig bra hver eneste dag.

Windingstad startet som nummer 19.

– Jeg så på de som kjørte før meg at det var glatt. Da hadde jeg to valg. Enten måtte jeg satse på at jeg hadde grep og gå på linja jeg hadde bestemt meg for, eller løfte linja litt og håpe at andre hadde gjort såpass med feil at jeg ville henge med selv om jeg kjørte sakte. Jeg gikk for det første og satset på linja, men fikk ikke tak, sa han til Discovery.

– Da jeg kom til porten hvor det var ekstra glatt, gikk det ikke. Synd det er OL bare hvert fjerde år.

Han sa at han ikke liker å komme med unnskyldninger.

– Nei, nå klager jeg. Jeg liker ikke å klage, avbrøt han seg selv.

Det var mange flere enn de to nordmennene som kjørte ut. 54 av 89 startende kom til mål i første omgang.