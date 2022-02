Nevøen til norsk OL-konge i Beijing: – Han har vært en inspirasjon

NTB møter ham i intervjusonen etter at Iivo Niskanen sikret seg gullet på 15 kilometer klassisk på langrennsstadion i Zhangjiakou. Der gikk også Young Vik og ble nummer 76, snaut sju minutter bak finnen.

– Jeg fikk det litt halvveis, men jeg ser at det ikke er altfor langt opp. Det er en stor opplevelse å være her, og det gir en enorm motivasjon for videre satsing, sier den unge langrennsløperen til NTB iført en drakt med gule og grønne farger.

Young Vik er født i Norge og bor i Oslo, men har australsk mor og representerer derfor landet som ikke først og fremst er kjent som en stor langrennsnasjon.

– For to år siden fant vi ut at han like gjerne kunne gå med australsk pass. Sannsynligheten for å få gå for Norge i noen sammenheng er jo minimal, forteller faren Gunnar Engen Vik, som var aktiv kombinertutøver på 90-tallet og er broren til Bjarte Engen Vik.

Gullonkel

En de store heltene til Young Vik er onkelen Bjarte. Den nå 50 år gamle kombinerthelten vant to OL-gull i Nagano i 1998. I OL på Lillehammer fire år tidligere hentet han hjem en sølv og bronse. I VM-sammenheng har han fem gull og tre sølv.

– Det har vært veldig kult å vokse opp med å gå mye på ski. Onkelen min var veldig god i kombinert, og det har vært naturlig for meg at han har vært en inspirasjon, sier Young Vik til NTB.

Det smigrer Engen Vik, selv om det ikke ble kombinert på 21-åringen. Young Vik la det fra seg i 13-14-årsalderen.

– Det var artig den tiden han holdt på med kombinert, men det er en krevende idrett. Jeg har inntrykk at han trivdes bedre i langrenns- og orienteringsmiljøet, sier Engen Vik til NTB.

Utenfor sporet har Young Vik tatt junior-NM-gull i orientering i tillegg til at han har utviklet sitt langrennstalent.

Satser videre

I fjor debuterte han i verdenscupen. Til nå har han hatt seks deltakelser. Med ferske OL-inntrykk i Kina er planen at det blir deltakelse også i Italia om fire år.

– Ja. Akkurat nå hører jeg ikke hjemme på dette nivået, sier han og ler.

– Men forhåpentligvis gjør jeg det en dag. Sprinten var hovedmålet mitt. Jeg gjorde det litt bedre der enn i dag, forklarte han.

På sprinten var Young Vik åtte sekunder fra å gå videre fra prologen. Fortsatt er det lagsprint under lekene, som Young Vik håper å få deltatt i. Heller ikke der er forventningene høye for mannen som er første års senior.

– Det er en stor opplevelse å være her. Jeg skal ta med meg det meste jeg kan fra det. Og så har jeg U23-VM om halvannen uke som er sesongens mål.

PS! Young Vik er ikke eneste nordmann som deltar med et annet pass i langrennsløypene. Norsk-irske Thomas Maloney Westgaard gikk inn til en sterk 14.-plass i fredagens 15 kilometer klassisk.