CAS bekrefter å ha mottatt anke i Valijeva-saken

Kunstløpsportens nye superstjerne Kamila Valijeva (15) avga i forbindelse med det russiske mesterskapet i romjula en dopingprøve som inneholdt spor etter det forbudte stoffet trimetazidin. Prøvesvaret kom 8. februar, dagen etter at hun var med å vinne OL-gull i lagkonkurransen.

Russlands antidopingbyrå (Rusada) tok til følge en klage fra Valijeva og opphevet den automatiske suspensjonen slik at hun skulle kunne konkurrere videre i Beijing mens saken er under behandling.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) og Verdens antidopingbyrå (Wada) motsetter seg den avgjørelsen og har anket den inn for CAS. Voldgiftsretten har et stående panel under olympiske leker og kan da hastebehandle saker.

CAS melder at klagene fra IOC og Wada ble mottatt sent fredag kveld lokal tid i Beijing, og at man i løpet av kort tid vil oppnevne personene som skal behandle saken. En høring vil bli avholdt, og tid for avgjørelsen vil bli offentliggjort etter høringen.

Tror på rask avklaring

Valijeva skal etter planen starte sin individuelle OL-konkurranse med kortprogram tirsdag. Friløpet er torsdag.

IOC-talsmann Mark Adams sa lørdag at han er «så sikker man kan være» på at CAS vil treffe sin avgjørelse før kortprogrammet.

– Vi vil at saken behandles ordentlig, og vi vil at det gjøres så raskt som mulig. Vi vil ha søkelys på sporten, ikke på mulige dopingsaker, sa han.

Trimetazidin er et stoff som blant annet finnes i enkelte typer hjertemedisin. Det har stått på forbudslista siden 1. januar 2014, og i begge de to foregående vinterlekene ble en utøver diskvalifisert for bruk av stoffet.

Disk i to OL

I Sotsji-lekene i 2014 mistet den ukrainske langrennsløperen Marina Lisogor sin 58.-plass på 10 kilometer klassisk fordi hennes dopingprøve ga utslag på stoffet. I Pyeongchang-OL i 2018 ble bobkjører Nadezjda Sergejeva tatt for bruk av trimetazidin, og den russiske toerboben hennes ble fratatt 12.-plass.

Den kinesiske svømmestjernen Sun Yang sonet i sin tid tre måneders utelukkelse for bruk av trimetazidin, men om stoffet feller Valijeva i OL vil det være den klart største dopingsaken med dette stoffet.