Elabdellaoui snakker ut om ulykken: – Jeg kjente at ansiktet mitt brant, og alt var svart

Høyrebacken har tidligere vært ordknapp om ulykken, men i et stort intervju med The Guardian åpner han opp om hva som skjedde og tiden etterpå.

– Jeg trodde bare at jeg hadde noe i øyet og måtte fjerne det, men så kjente jeg at hele ansiktet mitt brant, og alt var svart, sier Elabdellaoui til avisen.

Han har vært igjennom elleve øyeoperasjoner for å få synet tilbake. I februar i fjor reiste Elabdellaoui sammen med sin agent til et øyeinstitutt i Cincinnati i USA, der doktor Edward Holland har vært banebrytende innen hornhinnetransplantasjonskirurgi.

Holland ga Elabdellaoui mellom fem og ti prosent sjanse for å få tilbake synet. Han beskrev skaden som en av de verste han hadde undersøkt i en 35-årig karriere og kaller Elabdellaoui den mest motiverte pasienten han har møtt.

– Hans utholdenhet for å få synet tilbake har inspirert meg og mine ansatte. Han ville ha løpt gjennom ild om vi ba ham om det, sier Holland til The Guardian.

Da våren 2021 kom kunne legene og Elabdellaoui begynne på prosessen for å gjenopprette synet. Det var viktig for fotballprofilen at han fikk en stamcelleoperasjon for å få synet tilbake på det høyre øyet. En av søstrene hans, Ikram, klaffet 100 prosent med ham.

– Det var uvirkelig. Det var et stort tegn på at dette faktisk kan gå bra. Selv om vi visste at det var en lang vei, gjorde det en stor forskjell at søsteren min var 100 prosent treff, sier Galatasaray-proffen.

I slutten av januar fikk Elabdellaoui klarsignal for å spille fotball igjen. Han er med i Galatasarays kamptropp til helgens seriekamp mot Kayserispor. Det bekrefter spillerens agent overfor NRK.