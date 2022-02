Klæbo fikk sin første OL-bronse rundt halsen

Nordmannen mottok bronsemedaljen for innsatsen på 15 kilometer klassisk tidligere fredag. Fra før har Klæbo vunnet fire OL-gull, ett av dem i Kina.

Medaljen er likevel spesiell for Klæbo. Det er første gang han tar individuell medalje i et distanserenn. Han overrasket og gikk et meget bra klassiskrenn i Zhangjiakou.

– Den første på distanse, det betyr mye for meg, og det er i hvert fall noe jeg har jobbet for. Jeg har hatt noen forsøk, men jeg har ikke klart det før nå, sa Klæbo til Discovery.

– Det er godt (med medalje) selvfølgelig, men vi skal se framover. Det kommer nye skirenn. Så vi får nyte den i kveld, og så må vi snu om i morgen.

Finnen Iivo Niskanen og russeren Aleksander Bolsjunov ble for sterke for trønderen i fredagens renn. Det var en tydelig beveget Niskanen som fikk gullmedaljen overlevert fra sin landskvinne Sari Essayah, IOC-medlem og tidligere kappgjenger.

Den finske klassiskeksperten jublet høylytt da han hoppet opp på seierspallen, før han satte opp sitt bredeste glis. Niskanen klarte heller ikke å unngå å smile mens han sang med på den finske nasjonalsangen.