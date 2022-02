Tandrevold-kollaps i høyden – måtte hjelpes ut av målområdet

Hjelpemannskaper var raskt framme og hjalp til med å få den norske skiskytteren på beina. Tandrevold ble støttet bort fra målområdet av personell fra IBU og Olympiatoppen.

Smellen er ikke den første Tandrevold har opplevd i høyden. Tilsvarende scener oppsto på fellesstarten i Anterselva i 2019, da hun gikk fullstendig tom for krefter i siste halvdel av løpet.

– Det som skjedde i dag, har skjedd før når jeg har vært veldig, veldig sliten og gått mange renn på kort tid. Jeg blir snøblind på et vis, og jeg ser bare hvitt, egentlig. Det er ikke sånn at jeg bare får syre i beina, det er tomt for krefter i hele kroppen, sa Fossum-løperen til NTB den gangen.

Tandrevold gikk et godt sprintløp fredag og imponerte med to fulle hus på skytebanen. Likevel havnet hun minuttet bak vinneren, Marte Olsbu Røiseland, i mål.