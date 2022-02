Dette skjedde i OL i natt

* Det internasjonale testbyrået (ITA), som har ansvar for dopingtestene i OL, bekreftet i natt at den russiske kunstløpsensasjonen Kamila Valijeva (15) har avgitt positiv dopingprøve før OL. Prøvesvaret kom dagen etter at hun hjalp ROC til gull i lagkonkurransen i Beijing. Idrettens voldgiftsrett (CAS) skal avgjøre om hun får stille i den individuelle konkurransen, der Valijeva er storfavoritt.

* Ragnhild Mowinckel kjørte inn til sjetteplass i super-G-konkurransen. Verdensmester Lara Gut-Behrami var best og tok OL-gullet foran Mirjam Puchner og Michelle Gisin. Mowinckel ble slått av vinneren med 0,58 sekunder etter å ha kjørt på et senere startnummer enn de andre i toppen.

* Snowboardlegenden Shaun White endte utenfor pallen i sitt avskjedsrenn. Han fikk til slutt fjerdeplassen i halfpipen, etter å ha snust på medalje. Japans Ayumu Hirano tok gullet etter sølv både i Sotsji og Pyeongchang.