Sveitsere og østerrikere dominerte rennet og la beslag på de fire første plassene. Best gikk det for Sveits, med gull og bronse. Gut-Behrami triumferte etter å ha endt på den sure fjerdeplassen både i 2014 og 2018. Seiersmarginen var 22 hundredels sekund.

Ragnhild Mowinckel var eneste norske deltaker. Hun kjørte inn til en sterk 6.-plass, slått av vinneren med 0,58 sekund. Hun hadde startnummer 17. Alle som endte foran henne startet blant de sju første.

– Hun leverte et medaljeløp, egentlig. Tendensen er at det går litt saktere etter hvert fra første mellomtid til mellomstasjonen. Det var veldig godt levert av Ragnhild. Det er ikke lett å være alene på start og ha hele Norge på sine skuldre, sa Aleksander Aamodt Kilde til Discovery.

– Jeg skulle ønske det var riktig (at det var et medaljeløp). Jeg føler at jeg prøvde. Jeg våget litt mer enn vanlig, og jeg er fornøyd med innsatsen, men det var fem andre som var bedre enn meg, sa Mowinckel selv.

God overraskelse

Kilde var i målområdet for å overraske kjæresten Mikaela Shiffrin etter hennes løp. Hun var langt nede etter å ha kjørt ut i favorittdisiplinene slalåm og storslalåm. Fredag kom hun til mål, men endte på 9.-plass.

– Jeg tror hun ble happy for at jeg var her, sa Kilde, som selv tok bronse i super-G og sølv i kombinasjon.

Det bekreftet Shiffrin selv.

– Han er bare det beste mennesket, sa hun til Discovery.

Norway's Ragnhild Mowinckel reacts after competing in the women's super-G final during the Beijing 2022 Winter Olympic Games at the Yanqing National Alpine Skiing Centre in Yanqing on February 11, 2022. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) Foto: Dimitar Dilkoff / AFP

Fortjener støtte

Kilde brukte tidligere i uka sosiale medier for å forsvare kjæresten etter mediefokus på hennes OL-nedtur.

– Jeg ville poengtere at vi har gode og dårlige dager, at vi har store forventninger og legger veldig press på oss selv mens hele verden ser på, og at når det ikke går veien så fortjener vi også støtte. Dette er noe vi har valgt, og vi klarer å håndtere det, men jeg ville bare poengtere det, sa Kilde til Discovery.

Tittelforsvarer Ester Ledecka, som i 2018 skrev OL-historie ved å vinne gull både i snowboard og alpint, prøvde forgjeves å gjenta bedriften. Tsjekkeren vant parallellstorslalåm på brett. Fredag kjørte hun med startnummer 2 inn til klar ledertid, men ble raskt skjøvet nedover på listene og endte på 5.-plass.