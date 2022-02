Følelsesladd farvel for Shaun White – fortjent japansk gull i halfpipe

23-årige Hirano var på sølvplass bak australske Scotty James før han satte utfor i pipen for siste gang. Han leverte et strålende program som ble belønnet med 96,00 poeng, og det sendte ham til topps med en margin på tre og et halvt poeng.

Etter sølv både i Sotsji og Pyeongchang ble det omsider gull på japaneren som i manges øyne burde ha ledet allerede etter sin prestasjon i 2. omgang.

Han leverte triks som flyttet grenser, deriblant en trippel cork, men var likevel bak James. Det førte til kok i sosiale medier og skarpe uttalelser fra TV-eksperter.

– Jeg vet når jeg har sett det beste som noen gang er gjort i halfpipe, og det er en parodi at han ikke får flere poeng. Jeg er rasende, sa Todd Richards i NBCs sending.

– Hva er poenget med å gjøre trippel cork, det farligste av alle farlige triks, om du ikke får betalt for det?

Hirano gjorde det igjen i siste forsøk, og da fikk han betalt.

– Rettferdighet, kommenterte Richards da.

Orket ikke

White, som har tre OL-gull i halfpipe på sin lange merittliste, har gjort det klart at han legger opp etter OL. Den amerikanske 35-åringen fikk det ikke til i første eller tredje forsøk, men var en kort stund på 2.-plass, bak sveitseren Jan Scherrer, etter å ha fått 85,00 i 2. omgang.

James og Hirano skjøv ham ned fra pallen, og White greide ikke å klatre tilbake. Han falt i siste forsøk og måtte nøye seg med 4.-plass. Dermed fikk han plasseringene 1-1-4-1-4 i sine fem OL-deltakelser i halfpipe.

– Jeg hadde veldig lyst til å lykkes, men jeg ble for sliten. Beina mine ga etter i hver landing, sa han etter å ha falt i siste forsøk. Han kjempet med tårene mens konkurrentene sto i kø for å omfavne ham.

Kjærlighet

– Takk, snowboard. Du har vært mitt livs kjærlighet. Jeg gleder meg til å se hvordan sporten utvikler seg videre, sa White.

Taylor Gold ledet etter første omgang, men greide ikke å leve opp til navnet og endte på femteplass. White ble iallfall beste amerikaner.

Ayumu Hirano er opprinnelig skateboarder og deltok i Tokyo-OL i fjor. Som snowboarder feiret han sin første store triumf med X-Games-gull i Oslo i 2016.

Hans bror Kaishu var også i OL-finalen og endte på 9.-plass. Brødrenes navnebror Ruka Hirano endte sist i finalen.