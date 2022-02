Hovland slet på første runde i Arizona – langt bak lederen

Nordmannen fikk det ikke helt til å stemme på banen i Arizona. Han spilte noe ujevnt i første halvdel, og verdenstreeren er etter første dag seks slag bak ledende Sahith Theegala.

Hovland startet runden på hull ti, og han fikk en kjedelig start med bogey allerede på 11. hull. Han spilte seg opp til par med en birdie på hull 13, men på det neste hullet ble det en ny bogey.

Slik fortsatte det for nordmannen. Han spilte flott til par på 17. hull, mens det ble en bogey på hull 18 og 1. En ny birdie på hull tre gjorde at han da var på ett slag over par. Hovland gikk de fem siste hullene på par.

24-årige Theegala, som egentlig ikke er kvalifisert for turneringen, benyttet sin friplass godt. Han var sju slag under par da runden måtte avbrytes på grunn av mørke. Sørkoreanske Lee Kyoung-hoon er best av dem som fullførte runden. 65 slag er seks under par.

Turneringen i Scottsdale utenfor Phoenix fortsetter fredag og avsluttes søndag.