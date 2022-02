Therese Johaug tok nytt OL-gull etter vanvittig thriller

Den norske langrennsdronningen vant med fattige fire tideler etter en sterk avslutning og ulidelig spennende venting på rivalen.

– To av mine verste minutter i karrieren, sa Johaug til NTB om ventetiden hun hadde i målområdet da Niskanen kjempet mot tiden hennes.

– Helt utrolig

– Jeg er fortsatt litt i sjokk. Man kan kalle det et tett løp. Jeg hadde tidelene på min side, og det var veldig, veldig moro med gullmedalje her. Jeg er kjempefornøyd, sier Johaug til Discovery etter at gullet var et faktum.

– I dag var det lykkerus og 100 prosent glede. Det er artig å vinne når det er en skikkelig fight. Jeg følte meg sterk mot slutten, la hun til.

Johaug slo finske Kerttu Niskanen med fattige 4/10 sekund. Johaug feiret i målområdet mens Niskanen lå utslått igjen i snøen etter storduellen.

Therese Johaug i aksjon under 10-kilometeren. Foto: NTB

– Du verden for en idrettsutøver. Helt utrolig. Det er rått levert, sier Discovery-ekspert Trond Nystad om Johaug.

Niskanen ledet med over ti sekunder ved passering 6,8 kilometer, og hun ledet fortsatt en drøy kilometer fra mål, men greide ikke å slå Johaugs tid.

Finnen hadde sterk motvind på oppløpet, og det kan kanskje ha avgjort i norsk favør. Johaug hoppet av glede da Niskanens tid kom opp på storskjermen.

På en dag for tidelsdramaer kom Natalia Neprajajeva ett tidels sekund for sent til å ta bronsen fra Krista Pärmäkoski.

Her kan du lese alt om vinter-OL i Beijing

Svensk fiasko

Frida Karlsson hadde en tung dag i løypa. Foto: NTB

Svenske Frida Karlsson endte på tolvteplass. Hun var ett minutt og 21 sekunder bak Johaug. Ebba Andersson ble beste svenske på sjetteplass.

Johaug gikk ut først av de mest aktuelle medaljekandidatene med startnummer 36. Det er svært krevende forhold med trå snø og tynn luft cirka 1700 meter over havet i Zhangjiakou.

Johaug har taklet dette klart beste av jentene hittil. Hun fortsetter der hun ga seg i VM (fire titler) for ett år siden. Det betyr total dominans i løp fra en mil og lenger.

50 gull

Johaug startet OL med å vinne 15 kilometer fellesstart med skibytte. Det var hennes første olympiske gullmedalje individuelt. Gullet torsdag er det femte norske i Beijing.

Vinner 33-åringen alle de tre individuelle distansekonkurransene, blir hun den første norske kvinnen til å klare det i et og samme OL. Marit Bjørgen vant to i Sotsji for åtte år siden.

Neste uke er Johaug storfavoritt på tremila i fri teknikk. På veien dit venter også en stafett lørdag.

Det er heller ikke helt uaktuelt at Johaug starter i sprintstafetten i OL.

Johaug sikret torsdag Norges 50. langrennsgull i OL. Sverige ligger nærmest på den statistikken med 32.