– Dette er stort. For et OL det har vært. Så klart har jeg noen følelser på vei, men det er fortsatt ganske fantastisk, sa Kilde.

Nordmannen tok bronse i super-G og forbedret valøren i kombinasjonen.

– Jeg hadde ikke trodd på det, for å være helt ærlig. Det var gøy å kjøre, helt konge, sa Kilde til Discovery.

– I dag skulle jeg egentlig ikke ha kjørt, og jeg følte meg helt elendig på oppvarmingen. Det er helt vilt. Utrolig kult å avslutte OL på denne måten, sa Kilde.

Ikke stått slalåm på to år

Aleksander Aamodt Kilde sikret sølvmedaljen i OL-kombinasjonen. Foto: Dmitri Lovetsky / AP / NTB

Han var raskest i utfordelen og kjørte som nummer én i slalåmdelen. Han kjørte på fra start og kom seg i mål tilsynelatende uten å gjøre noen store feil.

– Det var ganske fantastisk. Jeg har ikke stått slalåm på to år. Jeg hadde en god følelse og gikk for det. Når du har gode ski og godt utstyr, går det lettere, sa Kilde.

Canadieren James Crawford, som i likhet med Kilde først og fremst er fartskjører, lå to hundredeler bak, og havnet bak i mål. Så kom de store kanonene:

Østerriker kopierte faren

Johannes Strolz, som lå 75 hundredeler bak Kilde, leverte et gulløp og var 59 hundredeler foran Kilde i mål. Han fulgte dermed i farens skispor, Hubert Strolz vant kombinasjonen i OL i 1988.

Kombinasjonsverdensmester Marco Schwarz på neste startnummer havnet imidlertid bak nordmannen. Da hadde Kilde sølvmedaljen halvveis ned i lomma. Den kom dypere ned da Alexis Pinturault kjørte ut. Da også Loïc Maillard, som holdt på å falle i utforrennet, kjørte ut, var medaljepallen klar:

Strolz vant foran fartskjørerne Kilde og Crawford.

Kilde snakket seg selv ned etter ledelsen i utfordelen og mente medaljehåpet var lite. De ordene måtte han spise i seg etter å ha levert sterkt også i slalåmdelen.

Fikk råd av Shiffrin

Nordmannen røpet i tidsrommet mellom de to øvelsene at han hadde fått råd fra kjæresten, slalåmstjernen Mikaela Shiffrin, før slalåmdelen. OL ble en gedigen nedtur for henne da hun kjørte ut i både slalåm og storslalåm.

– Hun sa bare at jeg må holde tempoet oppe og skiene under meg, og det er det jeg skal gjøre, sa Kilde.

Kilde tok bronsen i super-G-rennet tidligere i OL, etter at han ble nummer fem i utforrennet. Han bestemte seg ikke for å bli med i kombinasjonen før han hadde gjennomført to treningsøkter torsdag morgen.

Tidligere har fartskjørerne hatt en ulempe i kombinasjonen ettersom lederen etter utforet har kjørt sist når det skulle avgjøres. I årets OL ble startlisten snudd, slik at lederen fikk kjøre først i best forhold. Det utnyttet Kilde til det fulle.