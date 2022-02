Djokovic påmeldt turnering i USA – usikkert om han slipper inn

Djokovic fikk aldri delta i Grand Slam-turneringen Australian Open. Han ble anholdt og plassert på karantenehotell og etter en rettsprosess ble han kastet ut av landet siden han var uvaksinert.

Serberen mente han hadde et gyldig unntak fra vaksinekravet ved innreise, men det ble avvist av rettsvesenet. USA har som krav at alle ikke-amerikanere må være vaksinert for å reise inn i landet med fly.

Kun noen få unntak gjelder. Det er usikkert om Djokovic vil få et slikt unntak.

Serberen skal etter planen spille en turnering i Dubai senere denne måneden. Konkurransen i Indian Wells går i mars. Norske Casper Ruud er blant stjernene som skal delta.