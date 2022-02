Lite medaljehåp for Kilde i OL-kombinasjonen – fått slalåm-råd av stjernekjæresten

Flere av de store medaljefavorittene skuffet i utfordelen. Det gjorde ikke Kilde, som måtte levere en god tid for å ha håp før slalåmdelen som venter senere torsdag.

Nordmannen leverte grønne tider hele veien da han kom på startnummer tid og kjørte i mål på 1.43,12. Det ble bestetid i utforen. Canadieren James Crawford, som også er sterkest i utfordelen, ligger to hundredeler bak.

Slalåmspesialisten Johannes Strolz ligger 75 hundredeler bak Kilde, mens regjerende verdensmester Marco Schwarz er 95 hundredeler bak. Medaljehåpet Loïc Meillard fra Sveits holdt på å kjøre ut og er 2,79 bak Kilde. Også Alexis Pinturault skuffet og er 1,92 bak Kilde.

Tviler på medalje

– Det er ikke nok. Jeg skulle gjerne hatt sekundet, pluss, pluss, pluss, sa Kilde til Discovery.

– Det hadde vært gøy med medalje, men det ser litt vanskelig ut nå. Men jeg gir ikke opp, sa nordmannen.

Alexis Pinturault mener imidlertid at Kilde er en medaljekandidat.

– Jeg er litt skuffet over utforrennet mitt. Jeg er langt unna en god posisjon, og avstanden er ganske stor opp til favorittene, særlig Kilde, sa Pinturault.

Franskmannen nevnte også Strolz og Schwarz.

Ikke kjørt på to år

Kilde påpekte at han ikke har kjørt slalåm på over to år.

– Slalåm er slalåm og alt kan skje. Det er et utfordrende renn, snøen mer enn løypa. Løypa ser bra ut. Jeg har ikke kjørt på to år, så det blir utfordrende uansett, sa Kilde.

Kilde røpet at han hadde fått råd fra kjæresten, Mikaela Shiffrin, før slalåmdelen.

– Hun sa bare at jeg må holde tempoet oppe og skiene under meg, og det er det jeg skal gjøre, sa Kilde.

Kilde er Norges eneste deltaker i kombinasjonen. Kilde tok bronse i super-G tirsdag. Det ble en stor lettelse etter femteplassen i utforrennet.