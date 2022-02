Chloe Kim slo knockout på konkurrentene og forsvarte halfpipe-gullet

21-åringen viste fram et run i mesterklasse da hun kjørte ned til 94,00 poeng på første forsøk. Det var nok til å gi henne tittelen foran spanske Queralt Castellet på 90,25 og japanske Sena Tomita på 88,25.

Kim leverte blant annet to 1080-hopp og jublet ekstatisk da hun hadde fullført. TV-sendingen fanget opp at hun sa til treneren sin at det var noe av det beste hun hadde levert noen gang.

– Jeg var så stolt av meg selv, for jeg hadde den dårligste treningen noensinne. Det satte meg ut. Jeg ble overveldet av følelser da jeg klarte å lande det på første forsøk, sa Kim.

Da hun kjørte sitt tredje run hadde hun allerede avgjort konkurransen, men likevel prøvde hun seg på nok et imponerende hopp. Det endte i fall, men det gjorde ingenting og Kim kunne gli i mål som suveren vinner.