NBC forsvarer dekningen av Shiffrins OL-tårer

Shiffrin fikk blant annet støtte fra sin norske kjæreste Aleksander Aamodt Kilde etter skuffelsen. Hun var langt nede etter å ha kjørt ut i slalåmrennet, noe hun også gjorde i storslalåmrennet. Hun ble sittende dypt nedbrutt i snøen.

De tårevåte sekundene ble kringkastet direkte av NBC, som i ettertid har fått massiv kritikk i sosiale medier for at de viste bildene.

– Vi er som kringkaster av OL forpliktet til å vise dette øyeblikket. Vi ser ekte mennesker med ekte følelser i sanntid, sier NBC-produsent Molly Solomon.

Shiffrins skuffelse var store nyheter, kanskje den største historien i OL så langt, mener hun.

Solomon viser til at hun ikke tror det hadde blitt lignende reaksjoner hvis skuffede mannlige idrettsutøvere fikk samme oppmerksomhet.

– Her er vi i 2022 og har en dobbeltstandard for dekningen av kvinneidrett. Kvinneidrett bør bli sett på samme måte som for menn. Den mest berømte skiløperen i verden fikk ikke fullføre sine to beste konkurranser. Da kan du banne på at vi skal vise henne sittende på bakken og analysere hva som gikk feil, sier Solomon.

Shiffrins kjæreste publiserte selv et bilde av amerikaneren sittende utrøstelig i snøen.

«Når du ser på dette bildet, kan du komme opp med så mange utsagn, meninger og tanker, De fleste av dere ser sannsynligvis på det og sier: «hun har mistet det», «hun takler ikke presset» eller «hva skjedde?», skrev Kilde på Instagram.