Putin-talsmann venter på forklaring om gulldrama

Det russiske laget vant gullet i lagkonkurransen da den 15 år gamle sensasjonsutøveren Kamila Valijeva strålte og skrev OL-historie med et firedobbelt hopp.

Nå kan en dopingprøve hun avla før OL gjøre at ROC mister gullet. Der ble det påvist et stoff som står på forbudslistene, men som brukes i legemidler, skriver russiske medier. Insidethegames omtalte saken onsdag.

– La oss for å forstå dette fullt ut avvente forklaring fra enten våre idrettsledere eller IOC, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov.

IOC-talsmann Mark Adams sier at det jobbes for å få avklart saken så fort som mulig. Medaljeseremonien er allerede utsatt. Adams advarer imidlertid mot at det kan ta tid å avklare juridiske spørsmål knyttet til saken.

Valijeva er også en av favorittene før den individuelle konkurransen, men det er nå usikkert om hun får delta. Hennes unge alder gjør også saken mer komplisert å behandle.