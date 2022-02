Ruud løftet fram av fansen i Argentina: – Deilig å høre

Spanske Roberto Carballes Baena gjorde sitt ytterste for å ta sin første seier mot nordmannen, som han har tapt mot fire ganger tidligere på ATP-touren. Ruud brukte litt tid på å komme i gang og var sløv i to servegame.

– Jeg var litt rusten og det ble ikke en helt perfekt kamp, men jeg er veldig glad for å ha kommet meg videre, sa Ruud til NTB.

Han fikk god støtte fra fans på tribunen som heiet på ham med norske flagg. I kvartfinalen er det trolig motstanderen som får mest støtt, ettersom hjemmehåpet Federico Coria venter der. Coria er rangert som nummer 65 i verden. Ruud er åtter på verdensrankingen.

Gleder seg

Argentineren var motstander i finalen i ATP 250-turneringen i Båstad i juli i fjor. Da vant Ruud 6-3, 6-3. Tidligere hadde Coria slått en yngre Ruud to ganger på nivået under ATP-touren før nordmannen spilte seg opp i verdenstoppen.

– Det blir en interessant kamp og jeg gleder meg til å kjenne på atmosfæren. Å møte en argentiner i Argentina det er alltid tøft, men jeg skal gjøre mitt beste for å få en god kamp. Jeg skal tenke på sist vi møttes i Båstad som på en måte var min hjemmebane. Nå er det hans tur til å få hjemmebane, sa Ruud.

Ruud er i Buenos Aires for å forsøke å gjenskape suksessen fra for to år siden, da han vant i den argentinske hovedstaden. Han hadde walkover i første runde og vant til slutt 7-6, 6-3 mot Carballes Baena.

Brudd på brudd

Spanjolen stjal poeng i Ruuds serve i femte game, men ble selv brutt i neste servegame. I tiebreaket holdt Ruud unna i samtlige servepoeng, mens han brøt motstanderen to ganger og vant 7-2.

I andresettet var det Ruud som brøt først. Spanjolen brøt tilbake og sikret 3-3, men da svarte Ruud på direkten og brøt ved å ta samtlige poeng i motstanderens servegame. Da han også brøt til 6-3 avgjorde han kampen. En sliten Carballes Baena slo dobbeltfeil og måtte erkjenne nederlaget.

Dermed ble det til slutt en grei seier for Ruud, som muligens var litt kamprusten, men fikk ristet det av seg utover i kampen.

– Det er lenge siden jeg har spilt kamp på grus spesielt, og det har vært noen uker med skade som har påvirket at jeg ikke kan spille turneringer. Det var deilig å få en seier og sånne seire som i dag hjelper på selvtilliten og at jeg vet jeg kan spille bra i viktige situasjoner, sa Ruud.

-Jeg var litt nervøs i starten. Det er første gang i min karriere jeg kjenner på å forsvare en tittel, sa nordmannen.

Løftet fram av fansen

Underveis i seiersintervjuet ble nordmannen avbrutt av taktfaste rop fra fans som hadde tatt turen for å se ham.

Ruud påpekte at det nok er mange som har savnet tribunekulturen under pandemien.

– Det var deilig å høre, sa nordmannen.

Ruud er førsteseedet i turneringen. Han håper å reise seg etter skuffelsen i Australian Open der han måtte trekke seg med skade før turneringen startet.