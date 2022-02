OL-medaljehåpene til «söta bror» i langrenn må spise hver tredje time for å få i seg nok næring under oppholdet i Beijing. Det er ikke alltid lett når smaksløkene protesterer på det som kommer på bordet.

– Holder meg unna det som ser ekkelt ut

– I går var det skikkelig tungt. Noen ganger det bare å tygge og svelge, sier Emma Ribom til nyhetsbyrået TT.

– Maten er OK, men det er mye ris. Du må være profesjonell og spise uansett. Men jeg holder meg unna det som ser ekkelt ut – som blekksprutene, fortsetter hun.

Frida Karlsson innrømmer også at menyen ikke får toppscore.

– Det er mye å velge mellom, men det er ikke «spicy». Vi har imidlertid våre triks for å få i oss maten, sier langrennsstjernen.

– Noen har litt vanskeligere med smakene som er i Kina

Kostholdseksperten Stig Mattsson jobber for Den svenske OL-komiteen i Kina. Han peker på at OL-maten ernæringsmessig oppfyller kravene.

– Jeg opplever det som at noen har litt vanskeligere med smakene som er i Kina. Da vi var på høydeleirene i Frankrike og Italia var det bare ros for maten. Her er det ikke det samme, sier han.

Mattsson anbefaler løperne å supplere med flytende føde. Det kan være ulike juicer som enten inneholder proteiner eller karbohydrater.