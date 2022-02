På hjemmesiden til Nederlands skøyteforbund ( KNSB ) gikk det rett før OL-start fram at Sander van Ginkel jobber som lobbyist for å skape best forhold – for de nederlandske utøverne. Han er akkreditert og har full tilgang til OL-arenaen i Beijing.

Dette melder den svenske avisen Expressen.

– Jeg forsøker å bidra til at omstendighetene (på isen) blir så bra som mulig for løperne fra Nederland, sier van Ginkel til KNSBs nettsted.

– Dette er en skandale og noe som ikke skal forekomme. Vi vil trene under rettferdige forhold. Dette er korrupsjon i et OL som skal stå for andre verdier, sa van der Poel på en pressekonferanse onsdag.

– Jeg forstår ikke hvordan nederlenderne kan få holde på slik, la van der Poel til ifølge Expressen.

Han tok gull på 5000 meter for noen dager siden.