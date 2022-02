Ruud tok historisk OL-gull i Big Air – hilste til sin avdøde far

Nordmannen hadde allerede etter de to første svevene 187,75 poeng, noe ingen i feltet kunne hamle opp med. Han vant foran amerikanske Colby Stevenson (183 poeng) og svenske Henrik Harlaut (181).

I det siste svevet holdt Ruud det norske flagget i hånden. I målområdet sendte han også en hilsen til sin avdøde far som gikk bort april i fjor.

– Pappa, du er med meg, sa Ruud inn i kameraet.

Han var naturligvis svært fornøyd med gullet som han har jobbet lenge for.

– Det er helt crazy. Jeg har vært så mye fokusert på meg selv og oppgavene jeg skulle gjøre. Det gikk som jeg drømte om, som jeg har ønsket meg og jobbet for, sa Ruud til Discovery etter seieren.

– Alt gikk etter planen, men det viktigste er å finne ditt indre. Din indre fred som pappa pleide å si. Det å finne det i en så viktig situasjon er jeg veldig glad for, fortsatte han.

De to andre nordmennene, Christian Nummedal og Tormod Frostad, ble nummer ti og tolv.

Her er hele OL-programmet

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Birk Ruud tok OL-gull i Big Air. Foto: Fredrik Varfjell / NTB Foto: NTB

Overlegen

Mandag var Ruud klart best i kvalifiseringen. Det var hans første konkurranse siden han vant slopestyle i verdenscupen i november. Han pådro seg en vriding i kneet som kostet ham flere renn, og X-Games rett før OL droppet han på grunn av smittefrykt.

De olympiske lekene startet han altså på best mulig vis onsdag. Det første hoppet ga hele 95,75 poeng, før han i hopp nummer to også knallet til med et avansert triks. Da ga svevet ham 92 poeng.

Gullet var allerede sikret da Ruud satte utfor for sitt tredje forsøk, og nordmannen tonet det siste svevet noe ned før han jublet for gullet.

Fall

Christian Nummedal falt i sitt første forsøk, men i det andre forsøket knallet han til med 93 poeng. Det skapte spenning foran hans siste forsøk.

Birk Ruud klinket til og tok OL-gull i Big Air i Beijing onsdag. Foto: Fredrik Varfjell / NTB Foto: NTB

Der gikk nordmannen virkelig for det, men etter å ha utført et spektakulært triks, greide han ikke landingen og gikk i bakken. Han endte på 10.-plass med 110,5 poeng.

– Det var helt surrealistisk å kjøre i dag. Jeg visste at man måtte gjøre noe sykt for å bli topp tre i dag. Jeg er fornøyd med at jeg prøvde, sa Nummedal.

– Er det en mann jeg unner det der så er det ham, sa Nummedal om Ruuds gullmedalje.

Tormod Frostad falt i begge sine to første forsøk, og i det siste gjorde han ikke det aller beste trikset. Han endte sist av de tolv som deltok i finalen med 58,50 poeng.

– Jeg er superfornøyd med å komme til finale, sa Frostad.