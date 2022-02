Norge kom til kort i curlingfinalen – Italia vant 8-5

Stefania Constantini og Amos Mosaner tok et skikkelig grep om kampen etter en usikker åpning. Italia kom til finalen med ti strake seirer i OL-turneringen for blandet lag, mot Norges fasit på sju triumfer og tre tap.

Norge sikret to poengs ledelse i første omgang. Føringen skiftet til italienske hender med 3-2 etter de to neste omgangene.

– Foreløpig har vi (Norge) blitt utspilt. Dette ser tøft ut, sa Eurosports kommentatorer etter fjerde omgang.

Italia dikterte

Den endte 0-3 etter at Skaslien misset med sistesteinen. Det sendte stillingen opp i solide 6-2 til Italia.

Italia dikterte mye av kampen og satte Norge under press utover i oppgjøret. Etter seks av åtte omganger sto det 7-3. Norge reduserte med to poeng i den sjuende, men da var de avhengige av å stjele to poeng i siste omgang for å få forlengning. Det ble for vanskelig.

Constantini ryddet unna to norske steiner med kampens sistestein, som ble liggende igjen i boet. Dermed ble det italiensk jubel.

I grunnspillet slo italienerne Norge 11-8.

Nummer fem

Sølvmedaljen sendte Norges total hittil i Beijing-OL opp i tre gull, ett sølv og fire bronse.

Nedregotten får ikke hvile i Kina. Han er også med i troppen til det norske herrelaget. Det spiller sin første kamp onsdag.

Dette er de fire andre norske curlingmedaljene i OL:

* 1998 bronse menn: Egil Ramsfjell, Jan Thoresen, Stig-Arne Gunnestad, Anthon Grimsmo og Tore Torvbråten.

* 2002 gull menn: Pål Trulsen, Lars Vågberg, Flemming Davanger, Bent Ramsfjell og Torger Nergård.

* 2010 sølv menn: Thomas Ulsrud, Nergård, Christoffer Svae, Håvard Vad Petersson og Thomas Løvold.

* 2018 bronse blandet lag: Skaslien og Nedregotten.