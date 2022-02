– Det er dårlig nytt for de norske løperne. Dette gjør det ikke noe lettere for Norge å slå Bolsjunov og Iivo Niskanen på 15-kilometeren, sier NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn under radiosendingen tirsdag.

– Bolsjunov kan fort ende med tre individuelle gull i OL.

Den russiske avisen Championat fikk Bolsjunovs sprintforfall bekreftet av den russiske landslagstreneren Jurij Borodavko.

Bolsjunov, som har slitt på sprint i det siste, knuste konkurrentene på åpningsdistansen skiathlon. Han står over sprinten for å forberede seg til distanserennene som venter. Han skulle ha startet halvminuttet før Johannes Høsflot Klæbo i kvalifiseringen.

Fredag skal mennene gå 15 kilometer klassisk. Der vil Bolsjunov sammen med finske Iivo Niskanen være en sterk gullkandidat. 19. februar venter femmila som avslutter OL for de mannlige langrennsløperne.