Bernal skrevet ut av sykehuset: – Føler meg gjenfødt

25-årige Bernal ble innlagt på sykehuset i Bogota for 14 dager siden etter at han kjørte i bakenden på en parkert buss under en treningstur med laget Ineos.

Det britiske lagets medisinske støtteapparat var med 25-åringen til sykehuset, der det ble klart at han måtte opereres for skader i ryggen, et kne, en legg og en punktert lunge.

Nå er colombianeren skrevet ut av intensivavdelingen på sykehuset, og sier at han på mange måter føler seg gjenfødt. 25-åringen skal rett i etterkant av ulykken hatt svært store sjanser for å bli lam.

– Heldigvis så var jeg i rette hender. Hvis det ikke var for legene hadde det vært en annen historie. Jeg må si tusen takk for at jeg har fått en ny sjanse, sier Bernal ifølge nettstedet cyclingnews.com.

– For meg føles det ut som å bli gjenfødt, fortsetter han.

Han forteller også om tiden framover. Den tidligere sammenlagtvinneren av Tour de France har trolig en lang vei tilbake til sykkelsetet.

– Nå starter en veldig lang prosess, sier han.