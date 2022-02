Tandrevold ute av karantene: – Jeg takler det kjempedårlig

Tandrevold ble nærkontakt etter at kombinertløper Jarl Magnus Riiber testet positivt for korona. Det har vært fem lange dager i OL-landsbyen, skal vi tro Tandrevold.

– Jeg må være ærlig og si at jeg takler det kjempedårlig. Jeg synes det suger å sitte på rommet og høre de andre ler på gangen over noe jeg ikke får være med på, sa Tandrevold etter normaldistansen.

Fossum-løperen har vært nødt til å holde to meters avstand til andre, reise med egen transport og spise på eget rom. I tillegg har hun blitt testet to ganger om dagen. Når hun ikke trener eller er i konkurranse, må hun holde seg på rommet. Den tiden kunne blitt brukt bedre, ifølge henne selv.

– Jeg skulle gjerne sagt at jeg har brukt den på masse fornuftig og tatt en doktorgrad eller noe den siste uken, men jeg har puslet puslespill, holdt kontakten med alle vennene mine hjemme og sett to sesonger av «Gossip Girl» på nytt, sa hun til latter fra journalistene.

Mandag gikk hun inn til 8.-plass på normaldistansen etter å ha truffet på 19 av 20 blinker – og er glad for at hun i det hele tatt har vært i aksjon.

– Jeg føler jeg den siste uken har fått perspektiv på alternativene her. Jeg gruet meg ingenting i dag. Jeg gledet meg til å komme i gang. Alternativet hadde vært å ikke stille til start. Det er jo mye verre, sa hun.

Tirsdag er hun «fri». Skiskytterne skal i aksjon igjen onsdag. Da er det sprint på programmet.