Morfar Klæbo gir russerne favorittstempelet foran OL-sprinten

Det er i et intervju med VG at Kåre Høsflot kommer med sine tanker etter at barnebarnet Johannes innledet OL med en svak 40.-plass på tremila med skibytte søndag.

Tirsdag er et av Norges fremste gullhåp i Kina tittelforsvarer på sprinten i fri teknikk på langrennsarenaen i Zhangjiakou.

– Jeg vet at Johannes har all fokus på sprinten, og at han har lagt 30-kilometeren godt bak seg. Johannes er veldig flink til å ha fokus på det han kan gjøre noe med, og dét er det kommende løpet, sier morfar og trener Kåre til VG.

– Russerne er kjempesterke nå i Kina. Etter søndagens løp så er det vel første gang på lenge at Johannes ikke er favoritt til å vinne sprinten. Men Johannes er tent, og har planer om å levere, fortsetter han.

Det norske laget på sprinten består foruten Klæbo av Erik Valnes, Håvard Solås Taugbøl og Pål Golberg.

På kvinnesiden skal Maiken Caspersen Falla, Lotta Udnes Weng, Mathilde Myrvold og Tiril Udnes Weng forsvare de norske fargene.