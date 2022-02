Jansrud sto over OL-starten

Han tok den endelige avgjørelsen like før han skulle kjøre fra startnummer 30.

– Jeg våknet i dag tidlig og kjente litt mer smerter i kneet på oppvarmingen. Man må være klar til å ta den risikoen som trengs for å ta medalje, og der var jeg ikke i dag, sa Jansrud til Discovery og la til:

– For første gang i karrieren måtte jeg trekke meg ut av startbua. Det er litt trist. Jeg kan være en gambler, men jeg er ikke dum.

Han bedyret samtidig at han har det bra etter forholdene. Den norske alpinsjefen Claus J. Ryste håper og tror Jansrud blir å se i super-G-rennet tirsdag.

– Det er planen, det er det ingen tvil om.

Les alt om vinter-OL i Bejing her!

Overrasket

Det var knyttet forventninger til å se Jansrud i konkurranse igjen for første gang på over to måneder. I desember falt han stygt og skadet kneet i et super-G-renn i Beaver Creek.

Da trodde de fleste at 36-åringen var satt på sidelinjen i lang tid. Sjokket var derfor stort da han like før OL-avreisen ble tatt ut i den norske troppen.

Ryste erkjenner at man har gamblet litt med å få Jansrud med til Kina-lekene.

– Men det har gått overraskende bra til nå. Det har ikke vært noen hevelser.

Femte

Jansrud har tidligere kjørt i fire OL. Tiden vil vise om han konkurrerer i sitt femte. Han står med ett gull (super-G 2014), to sølv (storslalåm 2010, utfor 2018) og to bronse (utfor 2014 og super-G 2018).

Beat Feuz tok gullet i mandagens utfor. Sveitseren vant foran den franske 41-åringen Johan Clarey. Bronsen gikk til Matthias Mayer fra Østerrike. Som favoritt ble det kun en femteplass for Aleksander Aamodt Kilde.