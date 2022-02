Kilde skuffet i OL-utforen: – Kjente på et ganske høyt press

Som favoritt måtte Kilde se fire mann foran seg på resultatlistene. Han endte 51/100 sekund bak gullvinneren Beat Feuz fra Sveits.

– Det er de tre plassene på toppen som teller i et OL. Dessverre kjørte jeg for sakte, og feilene underveis kostet for mye. Jeg prøvde så godt jeg kunne, men det holdt ikke, sa Kilde til NTB.

Der den norske fartskongen tidligere i vinter har levert en rekke kanonrenn, viste han ikke topp klasse i Yanqing. Han ledet på toppen, men kjøringen var rufsete. Det skulle også gi utslag på tiden. Kilde var i mål 35 hundredeler bak østerrikeren Matthias Mayer.

Da holdt det til 2.-plass, men senere ble han jekket nedover av James Crawford, Feuz og Frankrikes superveteran Johan Clarey (41). Sistnevnte tok sølvet og ble kun slått med ti hundredeler.

Mye nesten

Kilde kom til OL i sitt livs form. Han har hittil i vinter vunnet hele seks fartsrenn i verdenscupen (likt fordelt mellom utfor og super-G), men i mesterskap har 29-åringen fortsatt til gode å få det til å stemme.

Han har to fjerdeplasser (super-G og superkombinasjon) som bestenotering. Begge kom i VM-sammenheng. I OL hadde han tidligere aldri vært bedre enn nummer 13 (super-G i 2014 og 2018). Mandag kunne han vise til bedre tall, men det ble svært mager trøst.

I fjor mistet han VM etter å ha ødelagt kneet. Også da var han i toppslag.

– Det har vært dårlig timing. I år gikk jeg inn som favoritt nesten bare ett år etter at jeg røk korsbåndet. Jeg kjente på et ganske høyt press, men samtidig gjorde jeg så godt jeg kunne, sa han.

– Det er kjedelig når det ikke går 100 prosent i et mesterskap, spesielt i OL, men det er en ny sjanse i morgen. Alt kan bli bedre da, sa Kilde vel vitende om at super-G står for tur.

Jansrud uteble

Adrian Smiseth Sejersted kom seg ned til delt 11.-plass i OL-debuten. Han gjorde noen feil etter en fin start, og på veien fikk han også en smell. I likhet med mange andre på alpinlandslaget har Sejersted hatt sine kneproblemer.

Det har også Kjetil Jansrud hatt de siste månedene. Tidlig i desember falt han stygt under et super-G-renn i Beaver Creek. Det ble etterpå meldt at han måtte belage seg på minst et halvår borte fra alpinsporten. Sjokket var derfor stort da han like før OL-avreisen ble tatt ut i den norske troppen.

Men veteranen kjørte aldri mandagens renn. Han snudde på toppen etter å ha kjent på smerter i kneet.

– For første gang i karrieren måtte jeg trekke meg ut av startbua. Det er litt trist. Jeg kan være en gambler, men jeg er ikke dum, sa Jansrud til Discovery.

Den første utkjøringen i OL-utforen kom allerede fra startnummer 2. Dominik Schwaiger mistet kontrollen, falt og skadet armen. Det gikk mange minutter før tyskeren ble fraktet ut på båre.

For fire år siden suste Aksel Lund Svindal ned til Norges første OL-gull i utfor. Da vant han foran Jansrud og Feuz.