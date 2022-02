Mowinckel på skuddhold i OL-premieren – mester Shiffrin kjørte ut

Molde-alpinisten har 1,02 sekunder opp til Sveriges formsterke Sara Hector. Hun skrenset litt vel mye på toppen, men kjøringen var uansett solid.

Katharina Truppe fra Østerrike er overraskende toer og kun 30/100 sekund bak teten, mens italienske Federica Brignone holder bronseplassen. Mowinckel er seks tideler bak en medaljeposisjon.

– Jeg er fornøyd. Det gikk greit å henge med på toppen, men jeg merket på slutten at jeg ble litt holdende. Så der tapte jeg nok litt, men dette er absolutt innenfor, sa Mowinckel til Discovery.

Røk ut rett før mål

For fire år siden overrasket Mowinckel stort ved å ta OL-sølv i både utfor og storslalåm. Siden har hun vært gjennom et langt skadeavbrekk og gikk over 600 dager uten konkurranser. De siste månedene har 29-åringen vist klar framgang i flere disipliner.

Mina Fürst Holtmann hang lenge godt med, men kjørte ut i avslutningen og skled ned i målområdet i Yanqing.

– Jeg gikk på med den innstillingen jeg hadde planer om. Sånn sett er jeg fornøyd, men ekstremt bittert å gå ut rett før mål. Kjipt at det skjer i OL. Jeg merket at jeg ble litt konservativ og ville prøve å ta igjen det tapte, og da skjer sånt. Det er hele og alene min feil, forklarte Holtmann til Discovery.

Favorittfall

Slutt i første omgang ble det også for USAs alpindronning Mikaela Shiffrin. Hun forsvant ut tidlig etter en feil på toppen. Shiffrin stilte på startstreken som tittelforsvarer og var blant de store gullfavorittene.

Thea Stjernesund er nest best av de norske på en foreløpig 15.-plass. Hun er 1,83 sekunder bak Hector. Maria Tviberg følger i skrivende stund tre hakk bak (+2,11 sek).

Finaleomgangen kjøres fra klokken 07.30.