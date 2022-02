Marc Overmars forlater Ajax etter upassende meldinger

Meldingene skal ha blitt sendt over en lengre periode, skriver Ajax i en pressemelding. Overmars forlater klubben umiddelbart.

– Jeg skammer meg, sier Marc Overmars i pressemeldingen.

– Dessverre skjønte jeg ikke at jeg gikk over grensen med dette, men det har blitt gjort klart for meg de siste dagene. Jeg beklager. For noen i min stilling er det helt uakseptabelt, sier 49-åringen videre.

Overmars legger til at dette har stor innvirkning på hans private situasjon, og han ber om at han og familien får være i fred.

Den tidligere fotballstjernen, som blant annet har spilt for Ajax, Arsenal og Barcelona, har vært sportslig leder i klubben siden 2012. Han fikk nylig forlenget kontrakten fram til 30. juni 2026.

Pressemeldingen beskriver ikke i detalj hva han har sendt til kvinnene, annet enn at det er «upassende tekstmeldinger».

Klubbens administrerende direktør, Edwin van der Sar, som også er Overmars' tidligere lagkamerat på flere lag gjennom mange år, omtaler situasjonen som forferdelig.

– Et trygt arbeidsmiljø er utrolig viktig for alle i Ajax. Vi vil ha mer oppmerksomhet på det fremover, sier han.