Juventus' januarkjøp viste seg fram i hjemmeseier

Seieren løftet «Den gamle dame» forbi Atalanta og opp til 4.-plass på tabellen. Det skiller sju poeng opp til Milan på 3.-plassen.

Stjernespissen Vlahovic ble hentet fra Fiorentina på januarvinduets siste dag, og han brukte ikke lang tid på å vise seg fram i Juventus-drakt.

12 minutter var spilt da han skaffet seg plass og vippet ballen over Hellas Verona-keeper Lorenzo Montipò. Serberen er med det delt toppscorer i Serie A sammen med Lazios Ciro Immobile.

Zakaria ble også Juventus-klar 31. januar, og han ville ikke være dårligere enn lagkameraten Vlahovic. Midtbanemannen ble lekkert frispilt av Álvaro Morata og scoret sikkert etter en time.

Tidligere søndag inntok Napoli 2.-plassen på tabellen med 2-0-seier over Venezia på bortebane. Victor Osimhen og Andrea Petagna scoret for Napoli i en kamp der Dennis Johnsen spilte 70 minutter for vertene.