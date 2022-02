Golberg tror smittedramaet preget OL-starten: – En viss energilekkasje

Det var knyttet store forventninger til det norske herrelaget foran 30-kilometeren. Med maks flyt kunne samtlige fire løpere vært helt i toppen, men OL-starten endte med en real nedtur.

Hans Christer Holund ble best av de norske på fjerdeplass, mens Pål Golberg fulgte rett bak. Verre gikk det for utpekt favoritt Johannes Høsflot Klæbo. Han ga etter hvert opp og var i mål over ni minutter bak suverene Aleksander Bolsjunov.

I tillegg brøt Sjur Røthe underveis på klassiskdelen. Kontrasten til forrige OL-renn på distansen kunne ikke vært særlig større. For fire år siden tapetserte Norge pallen.

Etterpå ble landslagets røffe oppladning til lekene et tema. Koronautbruddet på høydesamlingen i Nord-Italia ga en dramatisk uke før OL-avreisen.

– I hvilken grad det påvirker oss, er vanskelig å si. Vi er mennesker, og dessverre har vi noe mellom ørene som påvirker oss i mindre eller større grad. Det har nok vært en viss energilekkasje, erkjente Golberg.

Smitten kostet Simen Hegstad Krüger muligheten til å stille til start søndag som tittelforsvarer. Etter rennet ble det kjent at han har begynt å teste negativt, men det er usikkert om han blir klar til øvelser senere i OL.

Kom sent

Situasjonen i Seiser Alm spolerte reiseplanene til både kvinne- og herrelandslaget. Troppen kom seg senere av gårde til Kina og mistet flere dager til å kjenner ekstra på forholdene i høyden på 1700 meter.

– Plan A var ikke at vi skulle være tre dager i Norge før vi reiste hit. Den var at vi skulle være her litt før. Kanskje har det kostet litt mye mentalt, men det er umulig å si, sa Holund, som var et halvminutt bak Finlands bronsevinner Iivo Niskanen.

Herrelandslagets trener Eirik Myhr Nossum ønsker ikke å bruke coronasmitten som en forklaring på søndagens OL-svikt. De norske ble hektet grundig av i gullkampen.

– Vi får ikke gjort så mye som skjedde der (Seiser Alm), og jeg ønsker ikke å bruke det som en unnskyldning. Vi skulle selvfølgelig vært det foruten, men det endret ikke våre ambisjoner, sa han.

Så stjerner

Skiene var heller ikke et problem. Norges to beste i løypa mente utstyret var bra.

– Det var ikke noe jeg tenkte på underveis. Jeg var nesten på gråten på klassiskdelen over hvor hardt dette var, sa Golberg.

– Jeg er for dårlig trent, enkelt og greit. Det gikk for fort, og det er skuffende at jeg ikke er god nok i dag. Jeg så stjerner etter nesten ti kilometer, og det er litt for tidlig. Så jeg var helt på felgen og pinnestiv etter klassiskdelen, la Holund til.

Han mener det er mulig å ta knekken på Bolsjunov.

– Hvis jeg ikke tror det, er det bare å reise hjem. Det er absolutt mulig å slå ham. Jeg har gjort det flere ganger før.