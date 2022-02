IOC vil forbedre forholdene for isolerte utøvere

Det skjer etter krass kritikk særlig fra det tyske laget, som er svært misfornøyd med forholdene kombinertløper Eric Frenzel lever under etter at han testet positivt på viruset ved ankomst til Kina.

– Dette er noe vi må gjøre noe med. Det er vår plikt og vårt ansvar. Vi må sørge for at forholdene svarer til forventningene, sa IOC-direktør Christophe Dubi på søndagens pressekonferanse.

Han la til at IOC allerede har sørget for bedre mattilbud og større rom, samt tilgang til treningsutstyr.

Klager

Tysklands hovedleder Dirk Schimmelpfennig har karakterisert forholdene Frenzel lever under som «urimelige».

Flere andre har også klaget over isolasjonsfasilitetene, blant dem den russiske skiskytteren Valeria Vasnetsova. Hun klaget over at hun ikke fikk mat hun klarer å spise.

Den lokale arrangørens talsmann Zhao Weidong sa at isolerte utøvere nå kan bestille mat fra menyen i OL-landsbyen, som leveres til isolasjonshotellet.

Tester

Totalt er det registrert 363 positive coronatester i OL-boblen.

Utøvere som tester positivt i OL kan komme ut av isolasjon etter to negative prøver innen de ti første dagene, eller en negativ test etter ti dager.