Ishockeyligaen KHL avlyser resten av grunnserien

Flere enn 100 KHL-spillere ventes å delta i mennenes ishockeyturnering i Beijing-OL. Det utgjør om lag 40 prosent av spillerne i turneringen.

KHL-sluttspillet skal innledes 1. mars, etter en ukelang karanteneperiode for spillerne som vender tilbake fra OL.

– Det er flere årsaker bak avgjørelsen om å avlyse resten av grunnserien, men en av dem er faren for koronasmitte når lagene reiser fra by til by for å fullføre sine kamper, sier KHL-president Aleksej Morozov.

De åtte beste lagene i hver halvdel av ligaen, regnet ut fra poengsnitt, får være med i sluttspillet.

– Det er viktig å finne en rettferdig metode å fullføre sesongen. Vi mener å ha funnet den beste måten å gjøre det og kåre en mester, sier Morozov.

Russlands og Kinas OL-lag består utelukkende av KHL-spillere. For Kunlun Red Star, som rommer Kinas landslag, er sesongen over.