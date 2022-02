Australias curlingduo får spille ferdig tross positiv koronatest

Det meldte Australias lagledelse etter tidligere å ha meldt at Gill og makker Dean Hewitt ville bli sendt hjem.

– Vi er veldig glade på vegne av Tahli og Dean, og jeg er henrykt over at hovedledelsen jobbet videre for dem tross beskjeden om at de ikke fikk spille videre, sa delegasjonsleder Geoff Lipshut.

Gill var covidsyk før lekene. Hun har levert vekselvis positive og negative prøver etter ankomst til Kina, men fikk lov til å konkurrere i tråd med reglene som gjelder for nærkontakter. Det skjedde etter dialog mellom den australske lagledelsen, IOC og den lokale arrangøren.

Etter flere positive tester kom søndag beskjeden om at Australia ikke ville få spille videre, men nå er det klart at Gill fortsatt får spille under reglene for nærkontakter.

Australia har tapt sine sju første kamper og er uten sjanse til å gå videre. Laget tapte 4-10 for Norge lørdag.