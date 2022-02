Synnott sikret historisk gull for New Zealand

– Det betyr ekstra mye siden det var landets første gull, sa Synnott.

Hun er født i Australia, med amerikansk mor og newzealandsk far, men familien flyttet til New Zealand da hun var seks år gammel.

20-åringen kom til finalen som favoritt. Hun ledet etter den første av tre finaleomganger etter å ha fått 84,51 for sitt første forsøk, men hun mislyktes i det neste, og amerikanske Julia Marino tok ledelsen med 87,68.

Synnott var sikret sølv da hun satte utfor som siste utøver i den tredje og siste omgangen, men hun ville ha mer, og hun leverte finalens beste nedfart.

Vill glede

– Mitt livs beste omgang, sa Synnott etter å ha imponert med double-cork 1080 begge veier i løpet av nedfarten, akkurat som da hun vant X-Games-gull forrige måned.

Da hun kom i mål, var det ingen tvil. Konkurrentene kastet seg over henne med gratulasjoner før dommerne belønnet henne med 92,88 poeng.

24-årige Marino endte med sølv, mens australske Tess Coady fikk bronse. 21-åringen forbedret seg til 84,15 i siste omgang, men også hennes 82,68 fra den første ville holdt til plass på pallen.

– Ganske sykt, sa Synnott om gratulasjonene fra Marino og Coady, som reagerte med vill glede selv om amerikaneren nettopp hadde mistet gullet.

Vanskelig

Det var vanskelige forhold med sterk kulde, hard snø og vind. Av 36 forsøk i finalen ble 25 avbrutt på grunn av fall eller andre problemer. De beste lyktes imidlertid.

– Det føles godt å ha vist hva vi kan, sa Coady.

Amerikanske Jamie Anderson prøvde å bli første snowboarder med tre strake OL-gull i en øvelse, men 32-åringen måtte nøye seg med 9.-plass.

– Jeg er lei for at jeg ikke greide å få til en ordentlig omgang, men jeg er lettet over at det er over, for jeg følte presset, sa Anderson.

Hanne Eilertsen ble utslått i kvalifiseringen og endte på 16.-plass.