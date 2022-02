Tårevåt Johaug: – I dag gikk jeg for alle sammen

Johaugs karriere har vært preget av store oppturer og enda større nedturer. For fire år siden fikk hun ikke delta i OL i Sør-Korea.

På langrennsstadion i Zhangjiakou var hun den suverene eneren og i en helt egen klasse.

– Det er en vanvittig stor dag, og det er dette jeg har manglet i karrieren min. Det har vært mye, det har vært en rar siste uke og et rart siste år. Jeg føler at jeg har vært egoistisk og mye borte fra familie og venner og ikke minst kjæresten min Nils Jacob, sa Johaug mens hun kjempet med tårene.

Tårer er egentlig ikke hennes stil, men denne gangen måtte til og med 33-åringen fra Dalsbygda gi tapt.

Bak tårene lå det flere lag med historier.

– Det har vært en rar siste uke med frykt for ikke å komme hit og frykt for å bli smittet. Jeg fikk en veldig trist beskjed da jeg skulle sette meg på flyet i Zürich sist tirsdag om at en støttespiller som har vært med meg siden 2007 hadde gått bort. Det er tøft. Da er det ekstra stort å krysse mållinjen og vite at det var verdt alle de tusener av treningstimene.

Inderlig

Støttespilleren er sponsoren og forretningsmannen Torbjørn Johannsson, kjent fra Norgesgruppen.

– Jeg vet at Torbjørn hadde vært utrolig stolt over dette gullet og at han hadde unt meg det så inderlig. Jeg gikk for alle sammen i dag, inkludert meg selv.

Johuag fortalte om den spesielle snøen og den mektige vinden. Hun hadde bestemt seg for å holde igjen på klassiskdelen av skiathlonløpet. Hun skulle sette inn støtet på skøytedelen.

En etter en måtte de gi tapt. Ikke minst svenskene. Det var ikke Johaug imot.

– Jeg hadde trodd at i hvert fall Frida (Karlsson) skulle være på pallen. Jeg drar nytte av at jeg har vært med i gamet lenge. Nå kan jeg senke skuldrene. Jeg har nådd drømmen min om et individuelt OL-gull, men jeg er sugen på å gå fort på de neste løpene også.

Lurt

Kanskje var det litt hell i uhell for Johaug at hun fikk noen ekstra dager på favorittstedef Seiser Alm.

– Jeg føler at jeg har vært i bra form og har vært over en måned i høyden. Vi har snakket litt om det, vi jentene, at det kanskje var en fordel at vi måtte bli lenger i Seiser Alm, i stedet for å reise hit der det er surt og kaldt. Det er kanskje litt tidlig å si at en er drittlei sur vind allerede etter å ha vært her i to dager, spøkte gullvinneren.

Det er åtte år siden hun gikk sitt forrige OL-løp.

– Det er kanskje det også som gjør det så emosjonelt, at jeg mistet forrige OL. Det er åtte år siden sist jeg var med, og jeg visste også at dette var siste mulighet. Det gjør det litt større.

I minuttene etter målgang rakk hun å ringe samboeren Nils Jakob Hoff.

– Jeg facetimet Nils Jakob, som så rennet sammen med bror min Karstein. Nils Jakob har bursdag i dag, men jeg klarte ikke å gratulere ham med dagen, for jeg var helt i hundre selv.