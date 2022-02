Manchester United ute av FA-cupen etter straffethriller – svensk unggutt feilet

Straffedrama måtte til etter 1-1 ved full tid og målløse ekstraomganger. Der kom den første og avgjørende missen etter 15 treffsikre spark fra krittmerket. 19-årige Elanga fra Sverige taklet ikke presset og skjøt over.

Dermed ligger Middlesbrough fra nivå to overraskende i potten foran søndagens trekning av 5. runde i verdens eldste fotballturnering.

Tapet er et hardt slag for Manchester United. FA-cupen var storklubbens beste sjanse til å vinne sølvtøy igjen for første gang siden 2017. Champions League står igjen, men de færreste tror de rødkledde er gode nok til å gå hele veien der.

Nedturen kom etter noen turbulente United-dager. Sist helg ble angrepsprofilen Mason Greenwood tatt ut av trening og kampspill som følge av alvorlige anklager fra en kvinne. Politiet har siktet 20-åringen for vold og voldtekt.

Kontroversiell scoring

I første omgang var det et langt stormløp fra United, men vertene fikk ikke mer ut av det enn Jadon Sanchos scoring etter 25 minutter. Det skulle senere straffe seg.

Etter litt over en time utlignet Matt Crooks mot spillets gang. Ved lengste stolpe styrte Boros midtbanemann inn en ball fra Duncan Watmore. Målet ble stående selv om pasningsleggeren i forkant tydelig dempet ballen med hånden.

Hjemmelagets spillere raste mot dommer Anthony Taylor. De skjønte ingenting av at VAR ikke grep.

– Regelen er så enkel som at det er en ny spiller som scorer, og ikke Watmore, så da er det ikke regnet som en straffbar hands, forklarte Viasport-ekspert Pål André Helland i studiosendingen i etterkant.

– Vi slapp inn et mål som jeg ikke kan forstå at ble stående. Han dempet den med hånden. Da de scoret, var jeg sikker på at VAR ikke ville tillate at målet ble godkjent, sa Uniteds oppgitte manager Ralf Rangnick etter kampen.

Også Middlesbrough-sjef Chris Wilder stusset over målet.

– Jeg tenkte med en gang at det var hands. Jeg tenkte at det ville bli strøket og ble henrykt da det ble stående. FA-cupen lever, sa en smørblid Wilder.

Sløste

United dominerte kampen tungt den første timen. Med gode og presise bakromsløp ble Boro-forsvaret torpedert gang på gang, men uttellingen manglet. Sløseriet startet i åpningsminuttene med Sanchos lobb i tverrliggeren.

Og etter snaut halvspilt omgang styrte Cristiano Ronaldo et straffespark akkurat til side for mål. Det skulle ikke bli siste gang 36-åringen fortvilet over forspilte sjanser og svake involveringer.

Marcus Rashford og Bruno Fernandes hadde også enorme muligheter. Etter pause misset begge på nærmest åpent mål, og spesielt stolpetreffet til Fernandes i det 72. minutt var knapt til å tro.

United-offensiven dabbet kraftig av mot slutten av andre omgang. Dermed måtte oppgjøret utvides med en halvtime til, og Middlesbrough greide å kjempe det hele inn til en straffesparkkonkurranse. Der

På midtbanen spilte Manchester United med Paul Pogba for første gang under Ralf Rangnicks ledelse. En lårskade holdt franskmannen ute i over 90 dager.