Ifølge en uttalelse fra Greater Manchester Police er 20-åringen mistenkt for vold og voldtekt.

Som vanlig navnga ikke politiet den mistenkte i sin uttalelse, men uttalelsen ble gitt som svar på spørsmål om Greenwood-saken.

– Vi ble tidligere i dag gjort oppmerksom på bilder og videoer i sosiale medier publisert av en kvinne som meldte om fysiske voldshendelser. Etterforskning ble igangsatt, og vi kan bekrefte at en mann i 20-årene er pågrepet mistenkt for voldtekt og vold, sto det i uttalelsen.

– Han er fortsatt i politiets varetekt og vil bli avhørt. Etterforskningen fortsetter.

Beskyldningene kom fra kvinnen selv i morgentimene søndag. Da la hun ut bilder og en video som tilsa at Greenwood hadde slått og skadet henne.

United gikk tidlig ut og sa at de skulle se nærmere på saken, og la til at klubben er mot alle former for vold.

– Vi er klare over bilder og påstander som sirkulerer i sosiale medier. Vi kommer ikke med ytterligere kommentarer før fakta er på bordet. Manchester United tolererer ikke vold av noe slag, skrev klubben.

Senere søndag besluttet United-ledelsen at Greenwood ikke får trene eller spille kamper «inntil videre». Det skrev klubben i en pressemelding, ifølge BBC.

Nike, som er en av Greenwods sponsorer, uttalte seg også.

– Vi er dypt bekymret over de framsatte påstandene og vil følge situasjonen tett, meldte firmaet.