Tennisrivalene hyller Nadal etter spanjolens historiske Grand Slam-triumf: – En inspirasjon

Før Grand Slam-turneringen i Australia sto Nadal, Federer og Djokovic med 20 Grand Slam-titler hver.

Etter Nadals seier over russiske Daniil Medvedev i finalen, vanket det lovord fra Roger Federer på sveitserens Instagram.

– For en match! Til min venn og store rival Rafael Nadal; hjertelige gratulasjoner med å bli den første mannen til å vinne 21 Grand Slam-titler, åpnet Federer.

Sveitseren husket tilbake til en samtale mellom ham og Nadal et par måneder i forveien.

– For et par måneder siden vitset vi om at begge gikk på krykker. Fantastisk. Undervurder aldri en stor mester. Din utrolige arbeidsmoral, engasjement og kampånd er en inspirasjon for meg og utallige andre rundt om i verden, skrøt Federer.

Ikke med

40-åringen kunne ikke delta i Australian Open, ettersom han er ute med en langtidsskade i kneet. Federer måtte gjennom en kneoperasjon i juli 2021.

Novak Djokovic var heller ikke med i Australian Open, av helt andre grunner. Serberen fikk ikke innreise til Australia ettersom han nekter å ta koronavaksinen.

Likevel tok mesteren fra 2021 seg tid til å gratulere Nadal, i en litt mer kortfattet hyllest på Twitter.

– Gratulerer til Rafael Nadal for hans 21. Grand Slam. Utrolig prestasjon. En alltid imponerende kampånd som seiret nok en gang, skrev Djokovic.

Neste Grand Slam-mulighet er Roland-Garros i mai og juni. Hele 13 av Nadals 21 Grand Slams har kommet i grusturneringen, der han naturligvis stiller som favoritt nok en gang.

Fortsatt ute

I Frankrike blir det heller ingen deltakelse for Federer, og trolig ikke for Djokovic. Førstnevnte sikter mot et comeback sommeren 2022. Han har tidligere blitt sitert på at han vil være «ekstremt overrasket» om han er klar til Wimbledon 27. juni, årets tredje Grand Slam.

Djokovic vil etter alle solemerker bli nektet å spille i Paris, på samme måte som han ble nektet spill i Australia. Frankrike innførte 17. januar et krav om vaksine for idrettsutøvere som skal konkurrere i landet.

Med i Roland-Garros er derimot mest sannsynlig Norges tennishåp Casper Ruud. Nordmannen måtte melde forfall til Australian Open etter et overtråkk like før turneringen startet. Skaden er ikke verre enn at Ruud snart skal være tilbake i spill.