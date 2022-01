Lydia Ko vant i Florida

Dermed har Ko allerede sikret årets første turneringsseier. I fjor brøt hun tre års seierstørke. 24-åringen fra New Zealand er oppe i 17 titler på LPGA-touren.

Hun seiret ett slag foran Danielle Kang, som vant sesongåpningen i Orlando forrige helg.

Yuka Saso, som nå representerer Japan i stedet for USA, endte på 3.-plass to slag bak vinneren etter birdie på de to siste hullene.

LPGA-touren tar nå en ukes pause før en tredje turnering i Florida.

Lørdag tok Luke List sin første seier på PGA-touren da han beseiret Will Zalatoris i omspillet på Torrey Pines i La Jolla utenfor San Diego.

Viktor Hovland har spilt på europatouren de siste ukene og vant søndag storturneringen Dubai Desert Classic, også det etter omspill.