Tiden er svært knapp for den smittede hoppduoen. Det er allerede klart at de ikke kan bli med Olympiatoppens andre charterfly fra Gardermoen til Beijing mandag.

Men håpet om å rekke OL-starten er ikke ute.

Se hele programmet for OL i Beijing her!

– Første dag jeg er nødt til å teste negativt om jeg skal rekke kvalifiseringen, er mandag. Jeg håper fortsatt på det, men går det ikke, så går det ikke, sier Tande til VG.

Første OL-øvelse for hoppherrene skjer i normalbakken 6. februar. Dagen før er det kvalifisering.

Tande og Forfang fikk påvist coronasmitte etter en verdenscuphelg i Zakopane for to uker siden. Siden har de kjempet en kamp mot klokka. De siste dagene har begge hatt CT-verdier som nærmer seg det OL-arrangør Kina krever for å få innreise.

– Jeg er fortsatt optimistisk. Jeg hadde en fin test i dag som ga litt håp, sier Tande.

Kongsberg-hopperen viser til at lørdagens prøve hadde en CT-verdi på 34,3. Det er tydelig framgang fra tidligere tester. For å få en coronatest godkjent som negativ i Kina, må verdien være over 35.

CT-verdi er et mål på hvor mange sykluser man kjører i testen før man får et positivt resultat. Enkelt forklart vil det si at mye virus i prøven gir lave verditall.

Landslagstrener Alexander Stöckl sier til VG at det ikke er gitt at det kommer inn reserver for Tande og Forfang hvis de mister åpningsrennet.