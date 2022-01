Granerud og Lindvik på pallen i Willingen – finaleomgangen avlyst

Det var svært tøffe vindforhold i Willingen, noe både Markus Eisenbichler og Anze Lanisek fikk merke. Like etter at de to fikk trøbbel i storbakken, gjorde Lindvik og Granerud kjempehopp etter hverandre.

Lindvik hoppet 137 meter og tok ledelsen, før Granerud overgikk sin landsmann med et hopp på 143 meter. Granerud overtok imidlertid ledelsen kun i kort tid, for Kobayashi fulgte opp med 145 meter.

Det var nok til å sikre seieren i Willingen, ettersom Det internasjonale skiforbundet (FIS) valgte å avlyse finaleomgangen grunnet været i Tyskland. Skiftende vindforhold og regnvær gjorde at det bare ble en omgang i Willingen.

Granerud havnet 4 poeng bak Kobayashi, mens Lindvik ble slått med 8,6 poeng av den japanske vinneren.

Også kvinnenes finaleomgang i Willingen tidligere på dagen måtte avlyses.

Endelig for Granerud

Granerud hadde ikke fått beskjed om at det ikke ble noen finaleomgang da han ble intervjuet av Viaplay. Han var uansett svært lettet etter det som ble hans eneste gjeldende hopp lørdag.

– Det var digg. Det var skikkelig digg. Jeg skulle gjerne hoppet enda lenger for så vidt, men det var digg å få hoppet og få til et fint konkurransehopp, sa Granerud til Viaplay kort tid etter omgangen var over.

Han håpet på at det skulle bli en omgang til.

– Jeg håper på en finaleomgang. Det er ikke så mye å tape på at de kansellerer heller, men jeg har veldig lyst til å ta den seieren.

Lindvik var også fornøyd med det som endte med 3.-plass. Han snakket også med Viaplay før finaleomgangen ble avlyst.

– Jeg er jo selvfølgelig fornøyd med en 3.-plass, men jeg blir ikke skuffet om det blir en omgang til, sa Lindvik.

Fornøyd landslagstrener

Landslagstrener Alexander Stöckl var storfornøyd med lørdagens resultat.

– Det var en helt fantastisk konkurranse. Det er veldig deilig med Halvor at han endelig klarte et fint hopp og fikk gode forhold. Det var så deilig. Jeg skrek så høyt at jeg tror hele dalen hørte det, sa en storfornøyd Stöckl.

Han støtter avgjørelsen om å avlyse finaleomgangen.

– Det var litt mer vind, det økte ganske betydelig, og det sier også værmeldingen, så jeg tror nok det er lurt at man avlyste. Det har ikke vært farlig, men det har tatt veldig lang tid. Det er sikkert kjedelig for noen, men vi er ganske fornøyde med det, sa Stöckl.

Blant de øvrige norske hopperne endte Robert Johansson på 16.-plass, mens Robin Pedersen endte som nummer 19. Sistnevnte imponerte voldsomt i prøveomgangen med et hopp på hele 151 meter.