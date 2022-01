Zuccarello med scoring da Rangers-kompisen ble hyllet

Barclay Goodrow scoret Rangers' første mål etter 8.47 i første periode, før Chris Kreider økte til 2-0 etter 17.08.

I andre periode var det Wild som dominerte i målprotokollen. Etter 12.18 scoret Kevin Fiala, før det var Zuccarellos tur. I overtallsspill for Wild fyrte nordmannen av et langskudd som var utagbart for motstanderens målvakt.

På 1.49 i siste periode ga Frederick Gaudreau Wild ledelsen 3-2, og etter at Zuccarello sto for en smart pasning rett før han tok plass i innbytterboksen.

Dette var Zuccarellos 13. mål og 27. assist for sesongen. Dermed står han med hele 40 målpoeng på 33 kamper.

Nordmannen fikk drøyt 21 minutter på isen i kampen, som ble spilt i New York fredag kveld lokal tid.

Zuccarellos kompis hyllet

I forbindelse med kampen ble svenske Henrik Lundqvists draktnummer – 30 – «fredet» og et stort bannet med nummeret og navnet ble hengt opp under taket, slik klubben gjør med sine største legender.

Han er den ellevte Rangers-spilleren i historien som vies denne æren. 39-åringen fikk 15 sesonger i New York-klubben.

Han hadde mellom 60 og 65 personlige gjester med seg i arenaen under kampen og seremonien. Lundqvist holdt en tolv minutter lang tale, der han blant annet hyllet Rangers-fansen i lagets hjemmearena Madison Square Garden.

– Jeg er så glad for å kunne dele dette øyeblikket med min familie og mine venner, men aller mest er jeg glad for å få muligheten til å takke dere. Dere har støttet meg gjennom hele min karriere. Det har vært en fantastisk opplevelse, som har gitt meg så mye glede, og det har definitivt betydd mye for å gjøre reise min så unik. Takk!, sa svensken.

Gråt da nordmann forlot klubben

Henrik Lundqvist og Mats Zuccarello er meget gode venner, og det var sårt for den svenske målvakten da nordmannen ble sendt til Dallas Stars i 2019. Da Lundqvist ble intervjuet om det, var han gråtkvalt.

– Jeg … Det er tøft. Han er en god venn, sa svensken.

Det var Zuccarello som fikk overrekke pucken til Lundqvist etter den seremonielle droppen før kampen. De tidligere lagkompisene ga hverandre en god klem.

Lundqvist ga seg i Rangers etter 2019/20-sesongen og skulle egentlig fortsette karrieren i Washington Capitals, men en hjertefeil gjorde at han måtte legge opp. Zuccarello er også fortsatt en yndling hos Rangers-fansen etter sine mange gode sesonger der.

De to har også organisert veldedighetskamper med NHL-stjerner i Norge flere ganger.