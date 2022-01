– Blytung beskjed i går. Men jeg har falt og reist meg tidligere, og det skal jeg gjøre igjen, skriver han.

Han takker for alle meldingene han har fått etter torsdagens smittebeskjed, og legger til:

– I'll be back!

Han har lagt ved bilder fra skiathlon i Pyeongchang-OL, der han falt i starten, men kom tilbake og ble olympisk mester.

Hans positive koronaprøve gjør at skiathlon i Beijing-OL kommer for tidlig for ham.