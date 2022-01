Eggen ble begravd i hjembygda:– Fikk oss til å tro på det umulige

Trenerlegenden ble 80 år. Han sovnet stille inn med sin nærmeste familie til stede på Orkdal sykehus 19. januar. Eggen er norgeshistoriens mest suksessrike fotballtrener på klubbsiden. Han ledet Rosenborg med braksuksess gjennom flere tiår. På 90-tallet slo et Eggen-ledet Rosenborg både Dortmund (3-0) og Milan (2-1) i mesterligaen.

Real Madrid fikk også unngjelde på Lerkendal. I 1997/98-sesongen vant Rosenborg 2-0 mot laget som vant mesterligaen samme sesong. Han ledet i tillegg Rosenborg til 14 ligatitler, samt Moss til et sensasjonelt seriegull i 1987.

Selv om Eggen for det meste huskes for sine trenerbragder, hadde han en solid spillerkarriere i bunn. Han ble seriemester både med Vålerenga (1965) og Rosenborg (1967 og 1969), og han fikk 29 A-landskamper. Han vant også cupen med Rosenborg.

Eggen ble belønnet med en rekke hederspriser for sin innsats for norsk fotball. Han har blant annet fått Olavstatuetten, Sør-Trøndelag fylkes kulturpris, Kniksenprisen for årets trener, Årets Kniksen, Kniksens hederspris, Idrettgallaens hederspris og Norsk Fotballtrenerforenings hederstegn med diplom. Eggen ble dessuten utnevnt til ridder av St. Olavs Orden i 2005.

Tidligere elever

Eggens tidligere RBK-elever Erik Hoftun, Roar Strand og Bent Skammelsrud tok etter hvert til alteret for å si noen ord om Eggen.

– Nå skal du vise meg det du kan, og ikke det du ikke kan, for det er jeg ikke interessert i. Så kan det du kan settes sammen med det de andre kan, så blir det best mulig. Det var det første du sa til meg, Nils Arne, sa Hoftun

– Nils var hærføreren vår når vi var på tokt i Europa. Vi vant ikke alle slagene, men vi visste alltid at Nils Arne ville beskytte oss i alle sammenhenger: Jeg vil takke deg for at du fant godfoten min, sa Skammelsrud.

De tre avsluttet med å gjengi et dikt til ære for sin gamle trener.

– Smilet kommer fort når vi tenker på alt vi har opplevd med deg, og på grunn av deg. Du var, og vil alltid være treneren vår. Vi er takknemlig for at du fikk oss til å tro på det umulige. Og ikke minst for at du lærte oss å spille på lag, på ordentlig, sa Strand.

Mange til stede

Det var svært mange kjente fjes til stede i begravelsen, blant andre Rune Bratseth. Han var sportsdirektør under store deler av Eggens tid som trener i Rosenborg. Han snakket med Adresseavisen foran seremonien.

– Det var ikke et kjedelig liv. Fantastiske gode minner. I ettertid handlet det lite om pokaler og gull, men mer om vennskapet. Jeg er evig takknemlig over å få tilbrakt så mye tid med Nils, sa Bratseth.

– Livet mitt blir hakket fattigere uten Nils, fortsatte han.

Til stede i begravelsen var også Egil «Drillo Olsen», samt Eggens tidligere elever Runar og Ørjan Berg. Det var også flere tidligere RBK-trenere i kirken, blant andre Kåre Ingebrigtsen og Åge Hareide.

Ola By Rise, som Eggen ga ut boka «Godfoten» sammen med i 1999, var også på plass. Rise var Eggens trofaste sisteskanse under deler av RBK-tiden.

Livsgnist

Gudstjenesten ble ledet av sogneprest i Byåsen menighet, Steinar Leirvik. Seremonien ble innledet med at Åge Aleksandersen spilte låten «Dekksguten» foran de fremmøtte. Den var til minne om Eggens ungdomstid, der han jobbet på båten til sin onkel.

Kirken var fylt med hilsener til Eggen. Kongefamilien var noen av dem som hadde sendt en blomsterhilsen.

I kirken fikk flere anledning til å si noen ord om Eggen. Datteren Kristin, som ga faren en nyre i 2015, var en av dem.

– Du hadde en livsgnist inn til det siste som enhver kunne beundre … Jeg vil takke deg for all omsorg, trygghet og tillit, sa hun.

Barnebarnet Christian Eggen Rismark, som er aktiv fotballspiller for Ranheim, sa også noen ord.

– Tenk å ha fri tilgang til sitt største forbilde, sa han.