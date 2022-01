To smittetilfeller i Norges EM-tropp i håndball

Det er de to første smittetilfellene i den norske troppen. Lege Thomas Torgalsen informerte om smittesituasjonen på et pressemøte onsdag.

Han opplyste at de positive testene ble avgitt etter tirsdagens kamp mot Sverige.

– De to spillerne er friske. Den ene har hatt lette influensasymptomer som han er blitt bra fra, og den andre har ingen symptomer, sa Torgalsen.

Han antar at smitten har oppstått enten i kampsituasjon eller i kontakt med mediene. Verken Bergerud eller Gullerud er aktuelle for videre spill i EM.

Norge skal fredag spille om femteplassen i mesterskapet.

Landslagslegen er tydelig på at han er bekymret for at de neste dagene vil medføre ytterligere smittetilfeller i den norske troppen.

– Ja, det gjør jeg. Det har vist seg i de andre lagene. Jeg tror det er bare Norge og Spania som ikke har hatt coronasmitte før nå. Når de andre først har fått noen smittede, har det kommet flere de neste dagene. Det er jeg forberedt på, sa Torgalsen.

De øvrige spillerne i den norske troppen ble testet på nytt onsdag.