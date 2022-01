To coronasmittede i langrennstroppen kort tid før OL

Dette er utviklingen i saken rundt coronasmitte i den norske langrennsleiren:

* 23. januar: Smittealarmen går i langrennsleiren. Sprintlandslagets trener Arild Monsen kommer hjem til Norge fra høydesamling i italienske Seiser Alm. På Gardermoen tester han positivt på coronaviruset på en hurtigtest.

* 24. januar: Monsen får vite at PCR-testen også er positiv. Det jobbes på spreng med å kartlegge hvilke av herreløperne som defineres som nærkontakter.

* 24. januar: Langrennskvinnene holder digitalt pressetreff fra Italia. Der setter Therese Johaug ord på den usikre smittesituasjonen laget har havnet i. – Det er nok en påminnelse om at det er utrolig viktig å være nøye før avreise, sier hun til NTB.

* 25. januar: Landslagstrener for kvinneløperne, Ole Morten Iversen, får negativt svar på sin PCR-test. Han reiste hjem til Norge fra Seiser Alm sammen med Monsen.

* 25. januar: Norges Skiforbund avlyser det planlagte pressetreffet med herreløperne fra Seiser Alm. Årsaken er den uoversiktlige situasjonen som har oppstått rundt løperne.

* 25. januar: Skiforbundet bekrefter at herreløperne i OL-troppen ikke vil kunne reise til Kina med charterfly som planlagt 27. januar.

* 26. januar: Norges Skiforbund innkaller til pressekonferanse på kort varsel. Der opplyses det at Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå har testet positivt på coronaviruset. OL-deltakelsen til de to langrennsløperne er i akutt fare.

* 26. januar: Norges Skiforbund bekrefter at heller ikke kvinneløperne er aktuelle for å reise til Beijing 27. januar. Norges andre flymulighet 31. januar kan også komme til å sette kursen for Kina uten kvinnelige langrennsløpere om bord. Det jobbes intenst med å kartlegge alternative reisemuligheter.